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    • Dünya
    • 19.10.2020 15:32
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    • 19.10.2020 15:38
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    Başkanı leri kazanması için kilisede kutsandı

    haberi... Başkanı , 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım lerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

    Seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

    ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.



    Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım'" ifadesini kullandı.



    160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU
    Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.



    Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.
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