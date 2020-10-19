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    • Dünya
    • 19.10.2020 20:52
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    • 19.10.2020 20:52
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    ABD, ve Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet etti

    ABD Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile sivilleri katleden işgalci 'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı Washington'a davet etti. ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

    ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a davet

    ABD Mike Pompeo'nun ve Dışişleri Bakanlarını Washington'a davet ettiği iddia edildi.

    GÖRÜŞME NETLİK KAZANMADI
    Politico'da yer alan habere göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Pompeo'nun davetini kabul etti.

    Buna göre Pompeo'nun önce Bayramov ile bir araya geleceği, sonrasında Mnatsakanyan'ı ağırlayacağı öne sürüldü.

    Haberde, ABD tarafının aynı gün içerisinde üçlü bir görüşme yapılması için girişimde bulunduğu ancak bunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

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