Şoke eden araştırma! Bu 4 sendrom birleşince koronavirüs...

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 114 bin 633'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 39 milyon 959 bin 269'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 888 bin 584'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 342 bin 665 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 224 bin 282'ye ulaştığı bildirildi.