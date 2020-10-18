Prens Harry ile eşi Meghan, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. California Montecito'daki evlerine 14.6 milyon dolar para saydı. Çift, evlerini kiraya çıkardı.
Gıggster adlı internet sitesindeki ilana göre malikane, fotoğraf ve video klip çekimi için kullanılacak. Sigara-alkol içmenin yasaklandığı evde, uygunsuz filmler çekilemeyecek. Arsaya araba park etmek için de 50 dolar ödenecek.
Gıggster adlı internet sitesindeki ilana göre malikane, fotoğraf ve video klip çekimi için kullanılacak. Sigara-alkol içmenin yasaklandığı evde, uygunsuz filmler çekilemeyecek. Arsaya araba park etmek için de 50 dolar ödenecek.