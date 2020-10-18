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    • Dünya
    • 18.10.2020 Gazete
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    ve Meghan Markle'ın evi kiraya çıktı

    16 bin metrekarelik malikane 6 yatak odası, 12 banyo, yemek ve kahvaltı odası, kütüphanesi ile sarayı andırıyor.

    Düşesten kiralık
    ile eşi Meghan, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. California Montecito'daki evlerine 14.6 milyon dolar para saydı. Çift, evlerini kiraya çıkardı.




    Gıggster adlı internet sitesindeki ilana göre malikane, fotoğraf ve video klip çekimi için kullanılacak. Sigara-alkol içmenin yasaklandığı evde, uygunsuz filmler çekilemeyecek. Arsaya araba park etmek için de 50 dolar ödenecek.


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