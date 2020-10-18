KKTC'de tarihi gün! Bir kez daha sandık başındalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanıyor.

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 199 bin 29 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

SONUÇLARIN 20.00'DE NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

YSK'nin seçimin sonucunu bu akşam 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

Seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.