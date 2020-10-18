İngiliz kadından BAE Bakanı hakkında taciz iddiası!

The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ın haberine göre, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.

McNamara, olaya ilişkin "Korkmuştum. Kendilerini kaçıranlar ve hapis tutanların elinden kurtulmaya çalışan Dubaili prenseslere ne yaptıklarını biliyordum. Bu adam, hayatımın her yönünü kontrol ediyordu, uçuşlarım, vizem gibi. Gücünü ve etkisini bilecek kadar (BAE'de) yeterince zaman geçirmiştim." dedi.

Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.

Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.