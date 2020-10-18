New York Times, Wall Street Journal ve CNN gibi basın kuruluşları, saldırıya dair ne ana sayfalarında ne de dünya sayfalarında herhangi bir habere yer vermedi.

Öte yandan, Washington Post ise sadece Associated Press (AP) haber ajansının saldırıya ilişkin geçtiği haberi "Avrupa haberleri" bölümünde paylaşmakla yetindi.