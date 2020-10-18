Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan annenin cinayeti ülkeyi ayağa kaldırdı.

İKİ ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Bağdat'ta eşinden boşanan kadın, 2 çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne fırlattı. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri anneyi gözaltına alırken, 1 ve 3 yaşlarındaki çocukları nehirden kurtarmak için seferber oldu. Bütün çabalara rağmen nehirde boğulan talihsiz iki çocuğun cesedine ulaşıldı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Gözaltına alınan anne, ifadesinde 3 ay önce boşandığını ve çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini söyledi. Çocuklarını her zaman göremediğini iddia eden kadın, "Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım" dedi.

Kadının güvenlik kameralarına yansıyan çocuklarını nehre atarken görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler ülkede tepki uyandırdı