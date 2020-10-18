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    • Dünya
    • 18.10.2020 23:45
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    • 18.10.2020 23:51
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    öncülüğündeki koalisyon, 'nin Deyrizor kentinde destekli terörist grupları bombaladı: 9 ölü

    Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki karşıtı koalisyon güçlerinin, 'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, rejimi saflarında yer alan destekli yabancı terörist gruplara ait bir askeri araca düzenlediği hava saldırısında 9 terörist öldü.

    AA
    ABD, İran destekli teröristleri vurdu

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, gün içinde, Deyrizor'un doğusunda bulunan Elbukemal ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı teröristlere ait bir askeri aracı hedef aldı.

    Saldırı sonucu kökenli Fatimiyyun grubuna mensup 9 terörist hayatını kaybetti.

    karşıtı koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

    sınırındaki Elbukemal'de İran destekli yabancı grupların mevzilerine 3 Eylül'de aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 27 terörist yaşamını yitirmişti.

    İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

    -Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan 'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve 'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

    Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve 'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

    Rejimin kara gücü haline gelen , en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

    Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

    İRAN ŞİİLİĞİ YAYIYOR

    İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler"i açıyor.

    Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü /'nın işgalinde bulunuyor.

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    Haberler Dünya ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin Deyrizor kentinde İran destekli terörist grupları bombaladı: 9 ölü