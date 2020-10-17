İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan izin belgesi cep telefonlarına indirildikten sonra doldurulacak ya da kağıt üzerinde yazıcıdan çıktı alındıktan sonra tanzim edilecek. Sokağa çıkma yasağından, gece çalışanlar, hastane veya eczaneye gitmek zorunda olanlar, yolculuk nedeniyle varış saatleri sokağa çıkma yasağına denk gelenler, evcil hayvanını gezdirenler ve yardıma muhtaç bir aile bireyine yardım etmek zorunda olanlar muaf tutuldu.