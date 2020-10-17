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    • 17.10.2020 12:37
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    Son dakika: 'ın 'ın Gence kentine fırlattığı füze çıktı

    Son dakika haberine göre, su 'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. 13 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan füzenin Rus yapımı füzesi olduğu ifade edildi.

    'da ateşkes anlaşmasına rağmen hergün ihlallere bir yenisini ekleyen su, 'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken 40'tan fazla sivil de yaralandı.




    300 KM MENZİLE SAHİP
    Bölgede halen enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Azerbaycan, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırının füzesi ile yapıldığını duyurdu, Rus yapımı SCUD füzeleri 300 km menzile sahip ve nükleer, kimyasal ve konvansiyonel başlık taşıyabilirken, füzelerin uzunluğu 11.25 metre olup, 88 cm genişliği bulunuyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze SCUD çıktı