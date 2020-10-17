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Ermenistan 'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu atamayan Azerbaycan 'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken saldırıya maruz kaldı.Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan yerleşim yerlerini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah gerçekleştirdiği son dakika açıklamasında stratejik ilçelerden Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını ilan etti. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de konuşan Aliyev "Bu saldırı namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak" dedi ve kurtarılması imkansız denilen Fuzuli şehrinin işgalden kurtarılarak Azerbaycan Bayrağı'nın göndere çekildiğini açıkladı.





"FUZULİ DE KARABAĞ GİBİ AZERBAYCAN'INDIR"

Aliyev açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün işgalden kurtarılmış olan yerleri açıklamak istiyorum; Ahmetli, Civarlı, Mustafaeli kenti, Işıklı kenti işgalden kurtarılmıştır. Ve Azerbaycan halkına o haberi vermek istiyorum. Fuzuli şehri işgalden kurtarılmıştır. Fuzuli de Karabağ gibi Azerbaycan'ındır. Biz öz şerefli görevimizi yerine getiriyoruz. Bundan sonra da Azerbaycan ordusu bunu yapmaya devam edecek. Faşist Ermeni ordusuna hak ettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Ama biz onlar gibi sivillere saldırmayacağız. Meydanda mertçe bize yakıştığı gibi cevap vereceğiz"