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    • Dünya
    • 18.10.2020 04:34
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    • 18.10.2020 04:34
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    Savunma Bakanlığı: Cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan sunda

    yapılan açıklamada, tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi. Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan sundadır." ifadeleri yer aldı.

    AA
    Avantaj Azerbaycan ordusunda

    sunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

    Azerbaycan yapılan açıklamada, tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

    Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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    Haberler Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusunda