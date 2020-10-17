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    • 17.10.2020 23:07
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    'de 10 eyalette üç aylık emekler çöp oldu! Koronavirüs tekrar yükselişe geçti

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki 'de 10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en bildirirken, vaka sayısı ülke genelinde de temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

    AA
    ABD'de 10 eyalette üç aylık emekler çöp oldu!

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de 10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini bildirirken, vaka sayısı ülke genelinde de temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

    ABD'deki Kovid-19 devam ederken, vaka sayılarındaki hızlı tırmanış sürüyor.

    Ülkedeki 10 eyalet cuma günü, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini duyurdu. Bu eyaletlerin, Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, New Mexico, North Carolina, North Dakota, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming, olduğu belirtildi.

    Öte yandan John Hopkins Üniversitesi, ülke genelinde 29 Temmuz'da saptanan 71 bin 300 vakanın ardından, o günden sonraki en yüksek vaka sayısının cuma günü 69 bin 100 vaka olarak kaydedildiğini bildirdi.
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    Haberler Dünya ABD'de 10 eyalette üç aylık emekler çöp oldu! Koronavirüs tekrar yükselişe geçti