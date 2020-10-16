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    • 17.10.2020 00:35
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    Son dakika: 'dan 'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular

    Son dakika haberi... 'ın 'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı!

    Son dakika haberi... 'ın 'daki sivillere yönelik alçak saldırıları sürüyor. ve Mingeçevir'e füzeli saldırı düzenledi.

    Füzelerden birinin düştüğü mahallede yaralılar olduğu bilgisine ulaşıldı.

    Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    HİKMET HACIYEV: ERMENİSTAN GENCE VE MİNGEÇEVİR'İ VURDU
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medyadan yaptığı açıklamada " İnsani ateşkesin arkasına saklanan Ermenistan silahlı kuvvetleri, terör ve savaş suçları uygulamalarına devam ediyor. Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirleri füze saldırılarına uğradı. Yaralılar ve hasarlar belirlenecek" dedi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Gence'de sivilleri vurdular