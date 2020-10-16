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    • 16.10.2020 08:39
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    • 16.10.2020 08:39
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    Son dakika: su sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor

    Son dakika haberine göre insani ateşkesi ihlal eden su sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine saldırdı.

    Ermenistan yine sivilleri hedef aldı
    yaptığı açıklamada, su sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ettiği belirtildi.
    Açıklamada, Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine Ermenistan ordusu tarafından sabah erken saatlerden itibaren ateş açtıldığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor