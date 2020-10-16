Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Aliyev'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Bize mukavemet gösteremeyen Ermenistan, sivilleri vuruyor. 47 vatandaşımız hayatını kaybetti, 222 sivil yaralandı. Hiçbir zaman sivillere ateş açmadık, bugün de açmayacağız. Öcümüzü harp meydanında alacağız.

"ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİYDİ"

Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki "esirlerin, cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir" dedik. Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler. Ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler.

RUSYA'DAN SİVİL UÇAKLARLA SİLAH GİDİYOR

Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler Ermenistan'a gidiyor. Rusya'dan silahlar sivil uçaklarla gönderiliyor. Bunların bilgisini alıyoruz. Bu silahların gönderilmesi kabul edilebilir değil. Bunun için başvurduk ve bu katliam girişimlerinin durdurulmasını istedik.





ERMENİSTAN'IN HADRUT İDDİALARI YALANDIR! HADRUT'TA BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR

Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz.

Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir.









ERMENİSTAN ÖLÜMLERİ GİZLİYOR

Resmi rakamlara göre 600 Ermenistan askeri öldürüldü. Gerçekte daha da fazla olduğunu düşünüyoruz. Çekilmeleri gerekiyor. Böyle giderlerse onların bütün silahlarını ima edeceğiz.

ŞUŞA'YI BIRAKIRSAK İŞİMİZİ YARIM BIRAKMIŞ OLURUZ

İstikamet her bir noktadır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı bizim için kutsaldır ve her bir karışını alana kadar ordumuz durmayacak. Bunlar ya çekilecek ya da biz alacağız. O nedenle Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak örneğin işimizi yarım yapmış oluruz.

TÜRK SİHA'LARI İLE 1 MİLYARLIK ERMENİ MÜHİMMATI İMHA EDİLDİ

Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni techizatını imha ettik.





ÖLDÜRÜLEN ERMENİLER ARASINDA PARALI ASKERLER VAR

PKK'dan destek alıyorlar. Onlara dağda sürekli yer değiştirdikleri yerler yaptırılmış. Bugün öldürülen Ermeniler arasında paralı askerler de vardı.

MAKSATLI OLARAK ASKERİ DESTEK HABERLERİ YAPIYORLAR

Askeri destek isteme konusunda yalan kampanyalar yapılıyor. Bize Pakistan, Bosna Hersek ve en çok da hürmetli gardaşım Erdoğan ve Türk halkı en büyük desteği bize vermiştir. Ancak askeri bir desteğe lüzum yoktur. Bu konuda yapılan propagandalar uluslararası kamuoyunu galeyana getirmek amaçlıdır. Diyorlar ki "Ermenistan ile Türkiye vuruşuyor" ya da "Ermeni uçağını Türk F16'sı vurdu" bunların gerçeğinin ortaya çıkması uzun sürmüyor.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL! İŞTİRAKİ OLMADAN BÖLGEDE KARAR ALINAMAZ

Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ve uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye de facto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VARLIĞI TÜRK DÜNYASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim gardaşımdır. Ona karşı çok büyük haksızlıklar edildi. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Elbette buna ben müdahale edemem. Ama ben buna içerliyorum. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim. Onunla çok güçlü bağlarımız var. Hem cumhurbaşkanları olarak hem de insani olarak. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önemli. Gardaşıma bundan sonra da başarılar dilemek istiyorum.