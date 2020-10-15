



ERMENİ SOKAKLARI ARAÇLARLA KAPATILDI YALANI

Son yıllarda yalan haberleriyle dünya gündemini meşgul eden batı medyası bir skandala daha imza attı. Vatandaşların Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek üzere düzenlediği konvoyu baskın olarak duyuran Fransız medyası, Türklerin Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanına da haberde yer verdi.