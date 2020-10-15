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    • Dünya
    • 15.10.2020 22:22
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    • 15.10.2020 22:24
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    Başkanı Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın davetine icabet edecek: 'ye geliyor

    Başkanı , Başkan 'ın davetine icabetle 'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

    AA



    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.



    İKİLİ İLİŞKİLER TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.



    GÜNCEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ
    İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.
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