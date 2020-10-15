



İKİLİ İLİŞKİLER TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.