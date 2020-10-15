20'DEN FAZLA KİŞİ TUTUKLANDI

Yasağa aldırış etmeyen protestoculara polis müdahale etti. Acil durum kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20'den fazla kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında protesto liderlerinden Parit Chiwarak, Arnon Nampa ve Panusaya Sithijirawattanakul'un da bulunduğu belirtildi. Bugün başkentin Ratchaprasong bölgesinde protestocuların acil durum kararlarına rağmen yürüyüş yapacağı duyuruldu.