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    • 15.10.2020 15:55
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    : 'de terör örgütü Eş-Şebab'ın sında 13 asker öldü

    haberi... 'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının askeri konvoya düzenlediği da 13 asker hayatını kaybetti. Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

    Ülke şokta! Eş-Şebab ölüm saçtı

    Yerel basında çıkan haberlere göre Binbaşı , başkent Mogadişu'nun 30 kilometre güneybatısındaki Afgoye bölgesinde düzenlenen nın ardından çatışma çıktığını ve Eş-Şebab üyelerinin sayıca askerlerden fazla olduğunu aktardı.

    Ali, "Eş-Şebab örgütü üyelerinin saldırısında en az 13 asker hayatını kaybetti." dedi.

    ordusu, saldırıya uğrayan birliğin bölgede devriye gezdiğini açıkladı.

    Eş-Şebab sözcüsü Ebu Musab ise 24 askeri öldürdüklerini iddia etti.

    Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

    Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırısında 13 asker öldü