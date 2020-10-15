Son dakika: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov görevinden istifa ettiğini açıkladı.





BASIN SEKRETERİ SEÇİM İLANI SONRASI İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreteri Tolganay Stamaliyeva, "Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini söylediğini" bildirdi.







Stamaliyeva, Ceenbekov ile Başbakan Sadır Caparov'un görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Caparov'un Ceenbekov'a istifa etmesi yönündeki talebini ilettiğini vurgulayan Tolganay Stamaliyeva, Ceenbekov'un "bundan sonraki olayların devletin aleyhine öngörülemeyen bir senaryoya yol açabileceği için görevini şimdi bırakmayı doğru bulmadığını" söylediğini belirtti.

Stamaliyeva, "Ceenbekov'un parlamento seçimlerinin yapılması ve cumhurbaşkanlığı seçim ilanından sonra görevinden istifa edeceğini dile getirdiğini" vurguladı.

Bu arada, Başbakanlık binası önünde cumhurbaşkanının istifasını talep eden taraftarlarına seslenen Caparov, yarın da Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep edeceklerini söyledi.









