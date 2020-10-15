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    • 15.10.2020 12:31
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    Son dakika: 'ta altın pasaport yolsuzluğu istifa getirdi

    Son dakika herine göre Rum Yönetimi'nde () en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa geldi.

    Güney Kıbrıs'ta istifa depremi

    Gelen son dakika herine göre Rum Yönetimi'nde () en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle Meclis Başkanı Syllouris istifa etti.

    Hürriyet'te yer alan habere göre televizyonu, yabancı suçlulara AB vatandaşlığı satmakla suçlanan Rum siyasi ve bürokratların gizli görüntülerini yayınlamıştı.

    Rum Bakanlar Kurulu, "altın pasaport" skandalına dair yeni görüntüler üzerine olağanüstü toplanarak, bugüne kadar 7 milyar dolar kazandıkları yatırım karşılığı vatandaşlık programını iptal etti.

    Meclis Başkanı Dimitris Syllouris'in görevi askıya alınmış, milletvekili Hristakis Ciovanis ise istifa ettiğini açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Güney Kıbrıs'ta altın pasaport yolsuzluğu istifa getirdi