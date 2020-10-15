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    • 15.10.2020 11:15
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    Son dakika: önünde 'a destek mitingi düzenlendi

    Son dakika haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da 'ın topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi. 'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.

    AA
    ABD'de Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi

    ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi.




    Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı.

    Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu.



    Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu.


    Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi