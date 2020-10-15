Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.10.2020 16:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 17:16
    ABONE OL

    Son dakika: su açıkladı: 6 köy daha işgalinden kurtarıldı!

    Son dakika haberleri... su, 6 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; Füzuli Cebrail ve Hocavend'de 6 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyledi.

    AA
    6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı!

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan sunun işgalden kurtardığı bölgeleri açıkladı. Aliyev yaptığı son dakika açıklamada; Füzuli Cebrail ve Hocavend'de 6 köyün daha işgalinden kurtarıldığını söyledi.

    6 KÖY DAHA ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI
    Aliyev yaptığı açıklamasında; "Azerbaycan ordusu Hovavend bölgesine bağlı Fuzuli kentinin Ariş köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Düşulu köyünü, Edişa, Düdükçü, Edilli, Çıraguz köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ordusu açıkladı: 6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı!