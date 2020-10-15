Koronavirüs ile ilgili şoke eden araştırma! İşte virüsü geçirenlerde daha sonra çıkan 4 ana sendrom!

Kalıcı organ hasarı (POD); doktorlar ısrarla koronavirüsün sadece solunum yolu hastalığı olmadığını, vücudun tüm bölümlerini etkileyen bir 'multisistem' hastalığı olduğunu söyledi. NIHR, özellikle akciğerlerde ve kalpte organ hasarı görüldüğünü bazı vakalarda da karaciğer ve pankreas hasarı da tespit edildiğini ifade etti.