Ermenistan saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek vermek için bu gösteriye katıldığını dile getiren Hamzayev, "Biz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını geri istiyoruz. Ermenistan'ın topraklarına girmedik. Biz kendi topraklarımızı istiyoruz. Ermenistan işgali altındaki topraklarımızda 30 yıldır çatışmalar devam ediyor. İşgal edilmiş topraklarımızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"AZERBAYCAN ÇAĞIRIRSA KOŞARAK GİDERİZ"



Gösteriyi organize eden Vasıf Musayev (Yossi Moshe) ise Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan halkına destek olmak amacıyla bu protestoyu düzenlediklerini belirtti.

Musayev, şunları kaydetti:

"Biz orada (Azerbaycan) olmasak da burada toplanarak ruhumuzun onlarla olduğunu göstermek istedik. Buradan Cumhurbaşkanımız Haydar Alivey'e de desteğimizi sunmak istedik. Dünyanın neresinde olursak olalım, ayağımızda ayakkabımız olmasa bile (Azerbaycan yardıma) çağırırsa koşarak gideriz. Biz Türk milletiyiz ve korkmayız. Yiğit bir milletiz ve bizi kimse korkutamaz. Biz ayağa kaldırırlarsa kimse tekrar geri oturtamaz."

Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet bir millet" olduğuna vurgu yapan Musayev, "Yardımlarından dolayı Türkiye'ye ve Türk kardeşlerimize minnettarız. Çok sağolsunlar. Bu durum bizim birliğimizi ve gücümüzü tüm dünyaya gösteriyor. Tüm dünya bu güçten korkmaya başladı. Varsın bizden korksunlar. Büyük Türk ve Azerbaycan olacağız, bunu bilsinler." ifadelerini kullandı.



Göstericiler daha sonra Azerbaycan, Türk ve İsrail bayraklarıyla araçlarına binerek Petah Tikva kent merkezinde konvoy düzenledi.



İSRAİL'DE 100 BİNE YAKIN AZERBAYCANLI YAHUDİ YAŞIYOR



İsrail'in birçok kentinde 100 bine yakın Azerbaycan asıllı Yahudi'nin yaşadığı belirtiliyor.



Bu Yahudilerin çoğunun Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yaşanan süreçte İsrail'e göç ettiği ifade ediliyor.



Azerbaycan'da yaşayan Yahudi nüfusunun ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.