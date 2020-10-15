İsrail'in 2020'nin başından bu yana toplamda 12 bin 159 yeni konutun inşasına onay verdiğine işaret edilen açıklamada, Yüksek Planlama Kurulunun bir dizi yeni planı onaylamak için yıl sonuna kadar birkaç kez daha toplanabileceğine vurgu yapıldı.

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı kaydedilmişti.

Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.