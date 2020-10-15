Damat ve kayınpederi için Terter'e bağlı Mamırlı köyünde akşam saatlerinde bir cenaze töreni düzenlendi. Orucov'un cenazesi ambulansla Mamırlı'da bulunan baba evine getirildi. Burada yakınları tarafından gözyaşları ve ağıtlarla karşılanan Orucov için baba evinin önünde cenaze namazı kılındı.