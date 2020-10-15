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    • 15.10.2020 11:20
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    'a çok ağır darbe: Albay öldürüldü

    Son dakika haberi... 27 Eylül'de başlattığı saldırılara 'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan suna bir darbe daha vuruldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından orduda albay olarak görev yapan 'ın Azerbaycan tarafından öldürüldüğünü açıkladı.Köşeye sıkışan Ermenistan'ın paralı asker de toplamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

    Vahagn Asatryan öldürüldü

    'da 'ın 'daki sivilleri katletmesiyle başlayan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle ağır darbe vurduğu Ermenistan sunu, çok sayıda yerleşim biriminden temizlemişti. 'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için kararı alınmıştı. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları devam etmişti. Toprak bütünlüğünü korumak için savaşan Azerbaycan güçleri, Ermenistan ordusuna bir darbe daha vurdu.

    'ULUSAL KAHRAMAN' UNVANI VERECEK
    Yenişafak'ta yer alan habere göre resmi Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan 'ın öldürüldüğünü doğruladı. Paşinyan ayrıca, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan " unvanının verileceğini belirtti.

    PARALI ASKERLER TOPLUYOR
    27 Eylül'de başlattığı saldırılara Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusu Moskova'daki ateşkes kararını ihlal edip sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sivil uçaklarla bölgeye yaptığı gizli silah sevkiyatının yanı sıra paralı asker de toplamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

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    Haberler Dünya Ermenistan'a çok ağır darbe: Albay Vahagn Asatryan öldürüldü