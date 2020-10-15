Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri katletmesiyle başlayan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor. Azerbaycan, Türkiye'nin de desteğiyle ağır darbe vurduğu Ermenistan ordusunu, çok sayıda yerleşim biriminden temizlemişti. Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları devam etmişti. Toprak bütünlüğünü korumak için savaşan Azerbaycan güçleri, Ermenistan ordusuna bir darbe daha vurdu.





'ULUSAL KAHRAMAN' UNVANI VERECEK

Yenişafak'ta yer alan habere göre resmi Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ordusunda Albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü doğruladı. Paşinyan ayrıca, Vahagn Asatryan'a ülkenin en yüksek nişanı olan "Ermenistan Ulusal Kahramanı" unvanının verileceğini belirtti.

PARALI ASKERLER TOPLUYOR

27 Eylül'de başlattığı saldırılara Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusu Moskova'daki ateşkes kararını ihlal edip sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sivil uçaklarla bölgeye yaptığı gizli silah sevkiyatının yanı sıra paralı asker de toplamaya başladığı ortaya çıkmıştı.