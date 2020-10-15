Ermenistan ordusu parayla asker topluyor!

ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF VE VİDEO VAR

Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermenistan tarafında savaştığının açıkça kanıtladığına dikkat çeken Haciyev, ''Daha önce elde edilen bilgiler hem de kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermeni tarafında savaştığını açıkça kanıtlamaktadır. Buna dair çok sayıda fotoğraf ve video kanıtımız var. Çalışanlar arasında yeterince Ermeni asıllı yabancı vatandaş bulunmaktadır. Bu şahıslar Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırılara karışıyor. Bu insanların Ermeni kökenli olmaları Azerbaycan topraklarında savaşmalarını haklı göstermez ve onları yabancı savaşçı statüsünden kurtarmaz.'' diye konuştu.

DAVA AÇIN ÇAĞRISI!

Azerbaycan hükümeti, paralı militanların geldiği ülkelere, savaşmak için Karabağ'a gelen vatandaşlarına karşı ciddi tedbirler almaya, işgal ettikleri topraklara girmelerini engellemeye ve bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor.