Ermenistan ordusu parayla asker topluyor!

Azerbaycan ordusunun sahada darbe üstüne darbe vurduğu Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar sonrası gizlice yapılan silah sevkiyatının ardından şimdi de paralı askerlerden oluşan destek birlikleri kurulmaya başlandığı ortaya çıktı.
Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan askeri çatışmada ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli silahlı kişilerin de yer aldığı belirtildi.
Paralı askerlerin toplanmasında Ermeni diasporasının önemli rol oynadığı belirtiliyor.
KARABAĞ'DA SAVAŞIYORLAR
Karabağ'a "gönüllü" grupların akını Rus medyasının ilgisini çekmiş durumda. Ülkede yayın yapan haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre; Ermeni kökenli ancak ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı militanların Karabağ'da savaştığı tespit edildi.
AÇIK AÇIK SÖYLÜYORLAR
Paralı askerler Ermenistan silahlı kuvvetlerinde olmamalarına rağmen Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için savaş alanına geldiklerini açıkça söylemekten de çekinmiyor.
Ermenistan ordusu çok sayıda ülkeden paralı asker toplamaya çalışıyor.
Bunu ise yaşadıkları ülkedeki kanunlar konusunda endişeli olmamalarına bağlıyorlar.
HIZLI ASKERİ EĞİTİMİ
Paralı askerlerin hızlı askeri eğitim kurslarını geçtikten sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Rusya Ermeniler Birliği başkanı Ara Abramyan'ın ve Ermeni diasporası Zare Sinanyan'ın baş yetkilisinin de "gönüllü" taburlara katılma çağrısında bulunuyor.
Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi.
Öte yandan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 208. Maddesine göre (yasadışı silahlı gruplara örgütlenme veya katılma), yurtdışında silahlı gruplara katılım 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
Ermenistan ordusunda çatışmaları için gönüllü militanlara yönelik para ödenmesinin yanı sıra farklı ayrıcalıklar da tanınıyor.
HACİYEV: ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev de çeşitli internet kaynaklarında ve sosyal ağlarda, işgal altındaki topraklarda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak Azerbaycan'a karşı diğer ülke vatandaşlarının askeri operasyonlara katılımları hakkında pek çok bilgi olduğuna dikkat çekerken, Ermenistan'ın silahlı paralı askerleri düşmanlıklarına dahil ederek uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.
ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF VE VİDEO VAR
Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermenistan tarafında savaştığının açıkça kanıtladığına dikkat çeken Haciyev, ''Daha önce elde edilen bilgiler hem de kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermeni tarafında savaştığını açıkça kanıtlamaktadır. Buna dair çok sayıda fotoğraf ve video kanıtımız var. Çalışanlar arasında yeterince Ermeni asıllı yabancı vatandaş bulunmaktadır. Bu şahıslar Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırılara karışıyor. Bu insanların Ermeni kökenli olmaları Azerbaycan topraklarında savaşmalarını haklı göstermez ve onları yabancı savaşçı statüsünden kurtarmaz.'' diye konuştu.
DAVA AÇIN ÇAĞRISI!
Azerbaycan hükümeti, paralı militanların geldiği ülkelere, savaşmak için Karabağ'a gelen vatandaşlarına karşı ciddi tedbirler almaya, işgal ettikleri topraklara girmelerini engellemeye ve bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor.