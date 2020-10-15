DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Ölümler 4-5 kat artar!

Hans Kluge artan vaka sayılarının genç nüfustaki artan test sayısı oranına bağlı olabileceğini söylerken azalan ölüm oranlarını da yine hastalığın genç ve koronavirüse daha dayanıklı nüfusta daha çok yayılıyor olmasına bağladı.

DSÖ'DEN KORKUTAN ÖNGÖRÜ

Ancak Kluge bu rahatlatan açıklamalarına rağmen basın toplantısını oldukça korkutucu bir uyarı ve açıklamayla bitirdi.