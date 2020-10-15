Kanada'daki çalışma ayrıca, kan grubu A veya AB olanların yoğun bakım ünitesinde daha uzun süre kaldığını (ortalama 13,5 gün), 0 veya B kan grubunun ise ortalama 9 gün kaldığını ortaya çıkardı. Vancouver General Hospital'da yoğun bakım doktoru ve Kanada araştırmasının yazarı Dr. Mypinder Sekhon, "Bir klinisyen olarak ... hastalara baktığımda ve onları sınıflandırdığımda aklımın bir kenarında bu çalışmalar duruyor. Ancak kesin yorum yapmak için, bilimsel çalışma alanında aynı şeyi gösteren tekrarlanan bulgulara ihtiyacımız var," dedi.

British Columbia Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Bölümünde yardımcı doçent olan Sekhon, "Bunun yaş ve eşlik eden hastalıklar gibi diğer ciddiyet risk faktörlerinin yerini aldığını düşünmüyorum,""Biri kan grubu A ise, panik yapmanıza gerek yok. Eğer 0 kan grubuysanız, çok fazla kalabalık alanlara gitmekte özgür değilsiniz" dedi.