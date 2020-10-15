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    • Dünya
    • 15.10.2020 17:25
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    • 15.10.2020 17:30
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    su tarafından ele geçirilen Ermeni askeri birliğinde bulundu

    Son dakika haberi... Cephe hattında sıcak çatışmalar sürüyor. Kardeş , işgalci 'dan topraklarını bir bir geri alıyor. Son olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Ermeni suna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar maddeleri ele geçirildi.


    su, ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

    Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "" kararı almıştı.

    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

    ERMENİ ASKERİ BİRLİĞİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
    Son olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Ermeni ordusuna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar maddeleri ele geçirildi.

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    Haberler Dünya Azerbaycan Ordusu tarafından ele geçirilen Ermeni askeri birliğinde uyuşturucu bulundu