Almanya'da günlük en yüksek koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildi.

6 BİN 638 KİŞİ

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saat içerisinde 6 bin 638 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, bunun ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana kaydedilmiş en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu ifade etti.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNE TIRMANIYOR

Worldometers sitesinin verilerine göre; Almanya'da koronavirüs salgınının başından bu yana 341 bin 742 vaka tespit edildi. Ülkede korona yüzünden ölenlerin sayısı ise 9 bin 771