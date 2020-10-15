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    • Dünya
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    • 15.10.2020 12:35
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    'da günlük en yüksek vakası bildirildi: 6 bin 638 kişi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan birçok ülkede ikinci defa zirveye çıkıyor. 'da o ülkelerden biri. Ülkede 6 bin 638 kişiyle günlük en yüksek koronavirüs vakası bildirildi.

    DHA
    O ülkede günlük en yüksek korona vakası bildirildi

    'da günlük en yüksek (Kovid-19) vakası rapor edildi.

    6 BİN 638 KİŞİ
    Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saat içerisinde 6 bin 638 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, bunun ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana kaydedilmiş en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu ifade etti.

    ÖLÜ SAYISI 10 BİNE TIRMANIYOR
    Worldometers sitesinin verilerine göre; Almanya'da koronavirüs salgınının başından bu yana 341 bin 742 vaka tespit edildi. Ülkede korona yüzünden ölenlerin sayısı ise 9 bin 771

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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