ENFEKTE ÇOCUK SAYISI RESMİ VERİLERİN GÖSTERDİĞİNDEN DAHA FAZLA

Frenck ayrıca, resmi verilerin gösterdiğinden daha fazla çocuğun corona virüs ile enfekte olduğunu söyleyerek, "Sanırım, yeterince hastalanmadıkları için enfekte olan çocukların sayısını tespit edemiyoruz. İnsanlar genel olarak hafif bir öksürüğe ve burun akıntısına sahip olan çocuklarını doktora götürmüyor" dedi.

Diğer taraftan FDA, corona virüs aşısı geliştiren şirketlerden, yaşlılar, biyahlar, Hispanikler ve yerli Amerikalılar gibi farklı gruplar da test yapmasını istedi. Bu kapsamda,ABD'deki son aşama klinik deneylerine devam eden dört şirketten biri olan Pfizer, testlere farklı etnik grupları da içeren 38 bine yakın gönüllüyü kaydettiğini açıkladı. 31'den fazla kişinin ise ikinci doz aşıyı aldığını belirtti.

Frenck, 90'dan fazla çocuk ve gencin ise deneylere katılmak için gönüllü olduğunu aktardı.