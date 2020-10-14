Son dakika: Koronavirüs ile ilgii şoke eden araştırma! Kendisini gizliyor!





Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü'nden Pofesör Doktor Rajesh Khanna, çalışmanın hastalığın nasıl bu kadar hızlı yayıldığına da ışık tutabileceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

"AĞRI KESİLİNCE İNSANLAR KENDİLERİNİ DAHA İYİ HİSSEDİP DIŞARI ÇIKIYOR"

"Covid-19'n bu kadar hızlı yayılmasının nedeni belki de insanların hastalığın ilk aşamasında hiçbir şey hissetmeden etrafta dolaşması. Vücut ağrılarınız birdenbire kesiliyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.