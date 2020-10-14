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    • Dünya
    • 14.10.2020 10:49
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    • 14.10.2020 10:49
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    Son dakika: 'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı

    Dünya genlinde etkisini sürdüren yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını henüz kontrol altına alınamadan 'de yeni bir salgın alarmı verildi. İsrail , ülke genelinde 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığını açıkladı.

    Yeni virüs kapıda! 50 kişiye bulaştı...

    tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı duyuruldu.



    Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti. Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı.

    Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik "ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin" uyarısında bulundu.

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