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    • Dünya
    • 14.10.2020 13:20
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    • 14.10.2020 13:20
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    Son dakika: su, ordusuna ait İHA'yı düşürdü

    Son dakika haberine göre, Savunma Bakanlığı, 'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan su, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.

    AA
    Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını düşürdü

    sunun 'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.




    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.


    Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.


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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait İHA'yı düşürdü