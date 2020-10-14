Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi.
In the afternoon, on October 14, a #UAV belonging to Armenian Armed Forces was destroyed by Azerbaijan Air Defense units in the direction of the Fizuli region of the front. pic.twitter.com/iad3Pa0Hez— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 14, 2020
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde cephenin Fuzuli yönünde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusu, 12 Ekim'de de Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürmüştü.