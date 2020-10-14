Yapılan araştırmaların ardından sudaki kirletici maddenin "endüstriyel yağ veya yağ içeren bileşenler içeren diğer maddelerin" olabileceği bulgusuna rastlanıldı.

Yetkililer, pestisitleri depolamak için kullanılan yakındaki bir tesis ve yerel atık depolama sahaları dahil olmak üzere tüm olası kirlilik kaynaklarının araştırıldığını ifade etti.