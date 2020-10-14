Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yaşanan olay herkesi korkuttu.
Yaşanan çevre felaketinin ardından yetkililer harekete geçerek bölge çeşitli araştırmalar yaptı.
Yapılan araştırmaların ardından sudaki kirletici maddenin "endüstriyel yağ veya yağ içeren bileşenler içeren diğer maddelerin" olabileceği bulgusuna rastlanıldı.
Yetkililer, pestisitleri depolamak için kullanılan yakındaki bir tesis ve yerel atık depolama sahaları dahil olmak üzere tüm olası kirlilik kaynaklarının araştırıldığını ifade etti.
Bu ayın başlarında Pasifik sahillerini ziyaret eden Kamçatka sakinleri hastalıktan şikayet etmeye başladı.
Pasifik Okyanusu ve Ohotsk Denizi'ni çevreleyen Kamçatka, dünyadaki en bol Pasifik somonu stoğunu içeren benzersiz bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Sudaki yaban hayatı, yarımadanın biyolojik çeşitliliğinin ve ekonomisinin önemli bir parçası.
Havadan çekilen fotoğraflar Kamçatka'nın doğu kıyısı etrafındaki bir tür zehirli sızıntıyı gösteriyor.
Zehirli maddelerin nereden geldiği hala belirsizdir, ancak bazı uzmanlar bunun yakındaki bir askeri test sahası ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
Deniz biyoloğu Vladimir Burkanov, Novaya Gazeta gazetesine verdiği demeçte, kullanılmayan roket yakıtı depolarının yakındaki derelere sızmış olabileceğine inandığını söyledi.
En son Ağustos ayında tatbikatlar için kullanılan, okyanustan yaklaşık 10 km uzakta Radygino adında bir test alanı bulunuyor.
Rusya'nın Soruşturma Komitesi, Avacha Körfezi'ndeki "çevreye zararlı maddelerin ve atıkların dolaşımı" nedeniyle kirlenmeyi araştırdığını doğruladı.
Kirlilik nedeniyle Avacha Körfezi'ndeki deniz tabanında, deniz yaşamının yüzde 95'inin yok olduğunu belirten bilim insanları, bu organizmaların ölümlerinin yiyecek için onlara bel bağlayan hayvanların da ölümüne neden olacağı konusunda uyardı.
Greenpeace'ten çevre aktivistleri durumu "ekolojik felaket" olarak nitelendirdi ve su yüzeyinde "sarımsı köpük" olduğunu gözlemledi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF ise, kirliliğin büyük olasılıkla yüksek derecede toksik çözünür bir maddeden kaynaklandığını kaydetti.