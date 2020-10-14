Gazeteci Mehmet Acet, katıldığı programda Macron ile Katar Emiri arasında bir toplantıda geçen detayı ilk kez Türk kamuoyuyla paylaşmıştı. Bugünkü köşe yazısında da bu diyalogdan bahseden Acet "Yazıya dökelim ki uçup gitmesin" dedi.

Mehmet Acet'in yazısından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Katar Emiri Temim Bin Hamed Es-Sani arasında bir telefon görüşmesinde geçen diyaloğu televizyonlarda birkaç kere anlatmıştım.