JOE BİDEN'IN OĞLUNUN YÖNETİM KURULUNDA OLDUĞU UKRAYNALI ŞİRKETLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

New York Post gazetesinin söz konusu haberinde, Demokrat Başkan Adayı Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

e-Postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-Postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.