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    • Dünya
    • 14.10.2020 20:32
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    • 14.10.2020 20:32
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    Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti

    Son dakika haberi... Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 29 milyonu aştı.

    Son sayı 29 milyonu geçti

    Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 29 milyonu aştı.

    Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 29 milyon 31 kişi iyileşti.

    EN FAZLA HASTANIN İYİLEŞTİĞİ İLK 5 ÜLKE
    En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, (6 milyon 376 bin 863), ABD (5 milyon 239 bin 359), (4 milyon 526 bin 975), (1 milyon 39 bin 705) ve (806 bin 703) olarak sıralandı.

    'de de Kovid-19 tespit edilen 298 bin 368 kişi sağlığına kavuştu.

    'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 38 milyon 594 bin 617'ye ulaşırken, 1 milyon 93 bin 981 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 29 milyonu geçti