



Lee, Erivan'ın TB2'ler için herhangi bir çözümü olmadığı, bu yüzden İHA'ların hedeflerini vurmaya devam edecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan savunmasının aradan geçen yıllarda küçüldüğünü söyleyen Lee, refah düzeyi yüksek Azerbaycan'ın Türkiye, Rusya ve İsrail'den aldığı silahlarla savunmasını güçlendirdiğini ifade etti.