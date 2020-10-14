ABD'de mide bulandıran olay! Sevgilisini önce öldürdü sonra kalbini ve beynini...

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Gözaltına alınan Tammy, ilk ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü ve parçalarını yediğini itiraf etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek, Blanton'un işe gelmediği için evine gittiğini ve kapıyı çalınca evde iki siyahi adam gördüğünü söyledi.

Siyahi adamların kendisini döverek evden kovduklarını iddia eden adam, bu sırada evin birkaç metre yakınında baygınlık geçirip yere düştüğünü, uyandığında da evde polisleri gördüğünü anlattı. Joseph'e mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.