Son dakika: Tek başına markete gitti, güpegündüz başına gelenler dünyayı sarstı!

Ödeme yapmak için sırada beklerken bir kadının sürekli ona baktığını ve onu tanıdığını fark etti. Çok geçmeden kadın, Gisele Barreto Fetterman'a bağırmaya başladı: "Sen buraya ait değilsin. Seni burada kimse istemiyor. Sen buraya ait değilsin!"