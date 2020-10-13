Son dakika: Tek başına markete gitti, güpegündüz başına gelenler dünyayı sarstı!

Pennsylvania'nın vali yardımcısının Brezilya'dan gelen bir göçmen olan eşi, normal koşullarda evden her dışarı çıktığında genellikle eyalet polisi eşlik eder. Ancak 38 yaşındaki kadın, Pazar günü yaptığı market alışverişi için tek başına dışarı çıkmıştı.
Başına geleceklerden habersiz olan Gisele Barreto Fetterman, akşam üzeri arabasına atlayarak evine en yakın olan markete gitti. Alışverişini tamamlayıp kasa sırası beklerken ise daha önce hiç yaşamadığı bir olay başına geldi.
Pennsylvania'nın vali yardımcısının Brezilya'dan gelen bir göçmen olan karısı sözlü olarak saldırıya uğradı. Hafta sonu çıktığı market alışveriş sırasında yaşadığı nefret dolu saldırıda duydukları karşısında kulaklarına inanamadı.
51 yaşındaki Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman'ın karısı Gisele Barreto Fetterman, Pazar günü sözlü tacize uğradığında saatler 17:30'u biraz geçmişti. Pennsylvania'nın "Second Lady"si, Pittsburgh dışındaki evinin yakınındaki bir markete alışveriş yapmaya gitti.
Ödeme yapmak için sırada beklerken bir kadının sürekli ona baktığını ve onu tanıdığını fark etti. Çok geçmeden kadın, Gisele Barreto Fetterman'a bağırmaya başladı: "Sen buraya ait değilsin. Seni burada kimse istemiyor. Sen buraya ait değilsin!"
Saldırı bununla da sınırlı kalmadı ve Fetterman alışverişinin ödemesini bitirip otomobiline döndüğünde de devam etti. Orta yaşlı, beyaz bir kadın olan saldırgan, Fetterman'ın aracına yaklaştı.