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    • Dünya
    • 13.10.2020 14:37
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    • 13.10.2020 14:37
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    Son dakika: 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti

    Tüm dünyayı etkisi altına alan salgında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254 artarak 29 bin 70 oldu.

    AA
    O ülkede salgından ölen sayısı 30 bine yaklaştı!

    Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 70'e, vaka sayısının da 508 bin 389'a çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 570'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 411 bin 840'a ulaştığı bilgisini verdi.

    Lari, ülkede toplam 4 milyon 369 bin 622 kişiye test yapıldığını kaydetti.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

    Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.

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    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Son dakika: İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti