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    • Dünya
    • 13.10.2020 12:02
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    • 13.10.2020 12:02
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    Son dakika: ’de siyahi vatandaş atlı polislerin kendisini ‘köle’ gibi gezdirdiği iddiasıyla 1 milyon dolarlık dava açtı

    Son dakika haberine göre, ’nin Teksas eyaletinde iki atlı polisin kelepçelediği ve ata halatla bağlayarak cadde boyunca götürdüğü siyahi vatandaş (44), 1 yıl sonra atlı polislere yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı. Neely, davayı polis memurları tarafından şehrin ortasında “köle” gibi götürülerek aşağılandığını öne sürerek açtığını açıkladı.

    ABD'de atlı polislere 1 milyon dolarlık dava

    Galveston'da Ağustos 2019 yılında yaşanan olayda , izinsiz bir işyerine girdiği için gözaltına alındı. Neely'i gözaltına alan atlı polis memuru siyahi adamı, polis merkezine kadar halatla ata bağlı bir şekilde götürdü.



    Olayın fotoğraflarının yayınlanmasından sonra basını, eski zamanlarda 'kölelik dönemine' benzetti. Sosyal medyadaki pek çok kişi, Neely'nin görüntülerini ABD'nin kölelik dönemiyle karşılaştırdı.



    Donald Neely, bir yıl sonra polis departmanının bağlı olduğu Galveston kenti idari yönetimine yaklaşık 1 milyon dolarlık dava açtı. Neely'in avukatları adamın eski zamanlardaki bir köle gibi şehirde gezdirildiğini ifade ederek bu durumun son derece küçük düşürücü olduğunu ifade etti.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD’de siyahi vatandaş atlı polislerin kendisini ‘köle’ gibi gezdirdiği iddiasıyla 1 milyon dolarlık dava açtı