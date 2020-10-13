İtalya'da koronavirüs şoku! Yeniden artışa geçince sıkı tedbirler geldi!

Ülke genelinde balo salonları ve diskotekler kapalı kalmaya devam edecek. Bununla beraber açık ve kapalı alanlardaki tüm kutlama gibi etkinlikler yasak olacak. Düğün, cenaze ya da merasimlerde maksimum 30 kişi bulunabilecek. Özel mülklerdeki davetlere ise 6'dan fazla kişinin çağrılmaması güçlü şekilde tavsiye edildi.

Yeni kararnameyle, okul ve eğitim kurumlarının eğitim maksatlı gezileri de durdurulurken, temas içeren basket, halı saha futbolu gibi amatör sporlara da yasak geldi.