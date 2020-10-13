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    • Dünya
    • 13.10.2020 22:25
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    • 13.10.2020 22:25
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    'de mide bulandıran görüntü! Temizlik işçisi işimi iyi yapıyorum dedi tuvalet suyunu...

    ’de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, ‘işini iyi yaptığını’ kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

    Çin'de mide bulandıran görüntü!

    Çin'de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, 'işini iyi yaptığını' kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

    Olay, Çin'in Şantung bölgesinde meydana geldi. Temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü.

    Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, 'üslerinin zoruyla' gerçekleştirdiğini iddia etti.

    TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: İŞİNİ SEVDİĞİNİ GÖSTERİYOR
    Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, "O bizim örneğimiz.

    Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor" dedi.
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